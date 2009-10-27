Квитки на матч Україна - Греція коштуватимуть від 200 до 600 грн

Вартість квитків на матч плей-оф відбору на Чемпіонат світу з футболу 2010 року збірної України проти збірної Греції 18 листопада складе від 200 до 600 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-президент Федерації футболу України Володимир ЛАШКУЛ.

На цей матч вперше в Україні буде запроваджена практика продажу квитків через Інтернет. Їх продаж розпочнеться 30 жовтня на сайті компанії «Україна Футбол Інтернешнл». Усього таким чином буде реалізовано 15 тисяч квитків.

17 тисяч квитків буде віддано власникам абонементів на домашні ігри футбольного клубу «Шахтар» на «Донбас Арені».

10% пропусків на гру буде виділено грецьким уболівальникам.

Решта квитків надійде у вільний продаж.

Як повідомляв УНІАН, матч-відповідь плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2010 Україна-Греція відбудеться 18 листопада на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку.