Михайличенко сподівається, що Ахметов «підтягне» якість газону

Матч-відповідь плей-оф за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу з футболу 2010 року проти збірної Греції українська національна команда проведе на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив головний тренер національної збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО.

За словами тренера, напередодні двох найважливіших матчів дворічного циклу велася дуже серйозна робота з вибору стадіону, і головне, на що зверталася увага, – це якість газону.

«Впродовж цих двох років ми грали домашні матчі в чотирьох містах, і ніде не мали жодних проблем, почувалися господарями поля. Проте маючи такий стадіон, як «Донбас Арена», не тільки найкращий в Україні, а й один з найкращих у Європі, не можна не зіграти такий важливий поєдинок там», – заявив О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Він додав, що на сьогодні трав`яне покриття на стадіоні в Харкові трохи краще, проте в Донецьку його запевнили, що до дня матчу якість газону «підтягнуть».

«Я також подивився на стан поля до матчу і після, і цілком задоволений залишився тим, яким він був через 90 хвилин. Можливо, ми б вибрали й Харків, але на сьогодні стадіон там просто недобудований», – зазначив головний тренер української збірної.

Як повідомляв УНІАН, матч відбудеться 18 листопада, початок – о 20.00.

Перший матч плей-оф у Греції буде зіграно 14 листопада на Олімпійському стадіоні в Афінах.