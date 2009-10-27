Михайличенко сподівається, що Ахметов «підтягне» якість газону
"Можливо, ми б вибрали і Харків..."
Матч-відповідь плей-оф за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу з футболу 2010 року проти збірної Греції українська національна команда проведе на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив головний тренер національної збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО.
За словами тренера, напередодні двох найважливіших матчів дворічного циклу велася дуже серйозна робота з вибору стадіону, і головне, на що зверталася увага, – це якість газону.
«Впродовж цих двох років ми грали домашні матчі в чотирьох містах, і ніде не мали жодних проблем, почувалися господарями поля. Проте маючи такий стадіон, як «Донбас Арена», не тільки найкращий в Україні, а й один з найкращих у Європі, не можна не зіграти такий важливий поєдинок там», – заявив О.МИХАЙЛИЧЕНКО.
Він додав, що на сьогодні трав`яне покриття на стадіоні в Харкові трохи краще, проте в Донецьку його запевнили, що до дня матчу якість газону «підтягнуть».
«Я також подивився на стан поля до матчу і після, і цілком задоволений залишився тим, яким він був через 90 хвилин. Можливо, ми б вибрали й Харків, але на сьогодні стадіон там просто недобудований», – зазначив головний тренер української збірної.
Як повідомляв УНІАН, матч відбудеться 18 листопада, початок – о 20.00.
Перший матч плей-оф у Греції буде зіграно 14 листопада на Олімпійському стадіоні в Афінах.