ФФУ назвала стадіон, який прийме матч Україна - Греція

Федерація футболу України визначила місце проведення матчу плей-офф за вихід на ЧС-2010 між Україною та Грецією. Наша збірна прийме греків у Донецьку на стадіоні Донбас Арена. Гра відбудеться 18 листопада.

Як передає Football.ua, про це повідомили на прес-конференції головного тренера національної збірної України Олексія Михайличенка і віце-президента ФФУ Володимира Лашкула.