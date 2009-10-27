ФФУ назвала стадіон, який прийме матч Україна - Греція
12:00, 27 жовтня 2009Спорт
4572
Гра відбудеться 18 листопада
Федерація футболу України визначила місце проведення матчу плей-офф за вихід на ЧС-2010 між Україною та Грецією. Наша збірна прийме греків у Донецьку на стадіоні Донбас Арена. Гра відбудеться 18 листопада.
Як передає Football.ua, про це повідомили на прес-конференції головного тренера національної збірної України Олексія Михайличенка і віце-президента ФФУ Володимира Лашкула.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter