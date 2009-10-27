Газзаєв порадив Алієву більше працювати

Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв вважає, що Олександр Алієв повинен працювати й надалі, щоб потрапити до основного складу.

"Чому я повинен шукати з кимсь спільну мову. Всі повинні тренуватися і працювати. Те саме стосується і самого Сашка Алієва.

Все залежить від нього. У нас 28 гравців, які хочуть грати. Усі намагаються грати, і всі гарні гравці. Якщо була б можливість, я всіх би ставив в основний склад", - розповів Газзаєв в інтерв`ю програмі "Відверто про футбол".

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