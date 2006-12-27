”Реал” поставив Бекхему п`ятиденний ультиматум

Керівництво мадридського "Реала" зажадало від Девіда Бекхема до 31 грудня ухвалити рішення, чи буде він продовжувати контракт з клубом. Діюча угода футболіста закінчується в кінці червня 2007 року, а переговори тривають вже декілька місяців. В той же час на Бекхема претендують кілька провідних клубів Європи.

1 січня на континенті відкривається зимове трансферне вікно, і англійський футболіст отримає офіційне право вести переговори з іншими командами і навіть зможе підписати попередній контракт. Президент "Реала" Рамон Кальдерон і головний тренер клубу Фабіо Капелло, вже заявили, що хотіли б зберегти Бекхема в команді.

Півзахисникові запропоновано укласти новий контракт на колишніх умовах (близько восьми мільйонів доларів в рік), але гравець досы не дав відповіді, оскільки не впевнений, що постійно потраплятиме в основний склад. Велику частину першої половини сезону-2006/07 Бекхем провів на лавці запасних, і такий стан речей не влаштовує англійця.

Нагадаємо, що Девід Бекхем перейшов до "Реала" влітку 2003 року з "Манчестер Юнайтед". За три з половиною роки мадридський клуб не зумів виграти жодного трофея, а влітку 2006 року півзахисник втратив місце в збірній Англії. Новий головний тренер Стів Макларен жодного разу не викликав Бекхема в національну команду після чемпіонату світу в Німеччині.

Лента.ру