Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчився 11-й тур Чемпіонату України з футболу.

Закарпаття - Шахтар 1:1 (Тришович 50 - Гай 37)

Зоря - Іллічівець 3:2 (Скоба 34 пен., 45 пен., Шевчук 53 - Кривошеєнко 32 пен., Мельник 49).

Металіст - Ворскла 1:0 (Коельо 3)

Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі:

Арсенал - Кривбас 2:1 (Воробей 30, Євсєєв 55 - Каракевич 81)

Оболонь - Таврія 1:0 (Антоненко 49)

Металург Д - Чорноморець 2:0 (Шина 36, Мхітарян 89)

Дніпро - Динамо 0:2 (Гіоане 72, Мілевський 87 пен.)

Карпати - Металург З 3:3 (Кажанов 45, Ощипко 65, Федецький 75 - Тейку 4, Алозіє 28, 41)

Тепер у Динамо 31 очко, у Шахтаря - 25, у Металіста - 23, у Металурга Д та Дніпра - по 21.

Таврія - 17, Карпати - 16, Оболонь - 15, Іллічівець - 14, Арсенал - 13, Зоря - 11.

Ворскла - 9, Чорноморець - 8, Металург З - 8, Закарпаття - 7, Кривбас - 4 очки