Результати 10-го туру англійської Прем'єр-ліги
22:24, 24 жовтня 2009Спорт
1419
Челсі реабілітується за минулий тур
Закінчилися сьогоднішні матчі 10-го туру англійської Прем`єр-ліги
Вулверхемптон - Астон Вілла 1:1 (Ебанс-блейк 83 пен. - Агбонлахор 79)
Бірмінгем - Сандерленд 2:1 (Ріджвелл 37, Макфадден 48 - Данн 82 автогол)
Бернлі - Віган 1:3 (Флетчер 4 - Родальєга 11, 51, Бойс 76)
Тоттенхем - Сток Сіті 0:1 (Вілан 86)
Халл Сіті - Портсмут 0:0
Челсі - Блекберн 5:0 (Живе 20 автогол, Лемпард 48, 59, Ессьєн 52, Дрогба 64)
У Челсі 24 очки, у МЮ - 22 (гра у запасі)
Завтра тур завершиться матчами (у дужках набрані очки):
Болтон (8) - Евертон (11)
Ліверпуль (9) - МЮ (22)
Манчестер Сіті (17) - Фулхем (10)
Вест Хем (5) - Арсенал (18)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter