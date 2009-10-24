Результати 10-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі реабілітується за минулий тур

Закінчилися сьогоднішні матчі 10-го туру англійської Прем`єр-ліги Вулверхемптон - Астон Вілла 1:1 (Ебанс-блейк 83 пен. - Агбонлахор 79) Бірмінгем - Сандерленд 2:1 (Ріджвелл 37, Макфадден 48 - Данн 82 автогол) Бернлі - Віган 1:3 (Флетчер 4 - Родальєга 11, 51, Бойс 76) Тоттенхем - Сток Сіті 0:1 (Вілан 86) Халл Сіті - Портсмут 0:0 Челсі - Блекберн 5:0 (Живе 20 автогол, Лемпард 48, 59, Ессьєн 52, Дрогба 64) У Челсі 24 очки, у МЮ - 22 (гра у запасі) Завтра тур завершиться матчами (у дужках набрані очки): Болтон (8) - Евертон (11) Ліверпуль (9) - МЮ (22) Манчестер Сіті (17) - Фулхем (10) Вест Хем (5) - Арсенал (18)

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