Результати 10-го туру англійської Прем'єр-ліги

22:24, 24 жовтня 2009
Спорт
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Челсі реабілітується за минулий тур

Закінчилися сьогоднішні матчі 10-го туру англійської Прем`єр-ліги

Вулверхемптон - Астон Вілла 1:1 (Ебанс-блейк 83 пен. - Агбонлахор 79)

Бірмінгем - Сандерленд 2:1 (Ріджвелл 37, Макфадден 48 - Данн 82 автогол)

Бернлі - Віган 1:3 (Флетчер 4 - Родальєга 11, 51, Бойс 76)

Тоттенхем - Сток Сіті 0:1 (Вілан 86)

Халл Сіті - Портсмут 0:0

Челсі - Блекберн 5:0 (Живе 20 автогол, Лемпард 48, 59, Ессьєн 52, Дрогба 64)

У Челсі 24 очки, у МЮ - 22 (гра у запасі)

Завтра тур завершиться матчами (у дужках набрані очки):

Болтон (8) - Евертон (11)

Ліверпуль (9) - МЮ (22)

Манчестер Сіті (17) - Фулхем (10)

Вест Хем (5) - Арсенал (18)

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