Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу
19:51, 24 жовтня 2009Спорт
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Динамо виграє в Дніпропетровську
Закінчилися сьогоднішні матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу
Арсенал - Кривбас 2:1 (Воробей 30, Євсєєв 55 - Каракевич 81)
Оболонь - Таврія 1:0 (Антоненко 49)
Металург Д - Чорноморець 2:0 (Шина 36, Мхітарян 89)
Дніпро - Динамо 0:2 (Гіоане 72, Мілевський 87 пен.)
Карпати - Металург З 3:3 (Кажанов 45, Ощипко 65, Федецький 75 - Тейку 4, Алозіє 28, 41)
Тепер у Динамо 31 очко, у Шахтаря - 24 (гра в запасі), у Металурга Д і Дніпра - по 21, у Металіста - 20 (гра в запасі).
Завтра тур завершать матчі (в дужках набрані очки):
Зоря (8) - Іллічівець (14)
Закарпаття (6) - Шахтар (24)
Металіст (20) - Ворскла (9)
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