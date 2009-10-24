Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Арсенал - Кривбас 2:1 (Воробей 30, Євсєєв 55 - Каракевич 81)

Оболонь - Таврія 1:0 (Антоненко 49)

Металург Д - Чорноморець 2:0 (Шина 36, Мхітарян 89)

Дніпро - Динамо 0:2 (Гіоане 72, Мілевський 87 пен.)

Карпати - Металург З 3:3 (Кажанов 45, Ощипко 65, Федецький 75 - Тейку 4, Алозіє 28, 41)

Тепер у Динамо 31 очко, у Шахтаря - 24 (гра в запасі), у Металурга Д і Дніпра - по 21, у Металіста - 20 (гра в запасі).

Завтра тур завершать матчі (в дужках набрані очки):

Зоря (8) - Іллічівець (14)

Закарпаття (6) - Шахтар (24)

Металіст (20) - Ворскла (9)