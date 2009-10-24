До Херсона з'їхалися гімнасти з чотирьох країн

24-25 жовтня у Херсоні пройде міжнародний турнір зі спортивної гімнастики пам`яті Олександра Береша.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

У турнірі братимуть участь гімнасти з Росії, Білорусі, Молдови і України.

Такий турнір проводиться щорічно, починаючи з 2005 року.

Довідка УНІАН. О.Береш народився 12 жовтня 1977 року в Первомайську Миколаївської області. Заслужений майстер спорту. Випускник Херсонського вищого училища фізкультури.

Абсолютний чемпіон Євро-2000 і Всесвітньої Універсіади (1999 рік), віце-чемпіон (у командних змаганнях) і бронзовий призер (у багатоборстві) Олімпіади Сіднея. Чотири рази ставав призером чемпіонатів світу. Багатократний переможець і призер етапів Кубка світу і національних турнірів.

О.Береш загинув в автокатастрофі 29 лютого 2004 року неподалік від Києва.