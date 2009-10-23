Греція прийме збірну України на Олімпійському стадіоні

Федерація футболу Греції сьогодні оголосила, що перший матч плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2010 року проти збірної України місцева національна команда проведе на Олімпійському стадіоні в Афінах.

Про це пише Football.ua з посиланням на офіційний сайт ФФГ.

Зроблено це буде з метою отримання максимального прибутку від продажу квитків, оскільки ця арена є найбільш місткою в Греції і розрахована на 71 тисячу місць.

Як повідомлялося, матч відбудеться 14 листопада о 20.00 за київським часом.