Шевченко відзначився ударом під завісу матчу

Лондонський "Челсі" втратив можливість стати одноосібним лідером англійської прем`єр-ліги. У матчі 20-го туру чемпіонату країни лондонці на своєму полі зіграли внічию з рахунком 2:2 з дебютантом елітного дивізіону "Рідінгом".

Черговий результативний матч провів лідер "Челсі" івуарієць Дідьє Дрогба, який оформив дубль і довів число забитих м`ячів у чемпіонаті до дванадцяти. Африканський бомбардир відкрив рахунок на 37-ій хвилині, головою відправивши м`яч у ворота гостей після подачі Френка Лемпарда з кутового.

"Рідінг" відігрався на 67-ій хвилині, скориставшися помилкою оборони "Челсі". Ніхто з лондонців не зумів перервати флангову передачу Глена Літтла з правого флангу, і Леруа Літа головою вразив кут воріт господарів поля.

Дрогба знову вивів "Челсі" вперед на 72-ій хвилині, причому цей гол став точною копією гола "Рідінга". Шон Райт-Філіпс з правого флангу зробив навісну передачу на івуарійця, і той головою метрів з восьми вбив м`яч в сітку. Варто відзначити, що буквально за кілька хвилин до цього Дрогба підбіг до трибун і попросив уболівальників підтримати команду.

Чемпіони Англії двох останніх років випустили перемогу на 85-ій хвилині, забивши гол в свої ворота. Ешлі Коул, який вийшов на заміну, намагаючись вибити м`яч подалі з власної штрафної, завдав потужного удару, після якого м`яч потрапив в груди Мікаелю Есс’єну і влетів у ворота. Португальський голкіпер "Челсі" Хіларіу не зміг відбити удар власного захисника.

Український бомбардир лондонців Андрій Шевченко провів невдалий матч, він відзначився лише в кінці першого тайму дальнім ударом по воротах суперників.

Після цієї нічиєї "Челсі" набрав 46 очок і на одне очко відстає від лідера - "Манчестер Юнайтед". До того ж, у манкуніанців один матч у запасі – пізніше команда сера Алекса Фергюсона зіграє з "Уїганом".

Лента.ру