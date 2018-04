Мілевський претендує на звання найпопулярнішого гравця 2009 року

Капітан київського "Динамо" Артем МІЛЕВСЬКИЙ і капітан донецького "Шахтаря" Даріо СРНА претендують на перемогу в конкурсі на звання найпопулярнішого гравця 2009 року.

Про це повідомяє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), яка проводить конкурс під назвою "The World`s Most Popular Footballer Amongst Currently Active Players in 2009", пише Champion.

Всього номінантами є 115 футболістів з 68 країн. Голосування триватиме до 2 січня 2010 року.