«Оболоні» зарахували технічну поразку

Вчора КДК Федерації футболу України ухвалив рішення дискваліфікувати чотирьох гравців "Оболоні" і зарахувати команді технічну поразку.

Помилка лікаря "Оболоні", який перед матчем 9-го туру чемпіонату України із запорізьким "Металургом" внутрішньовенно ввів чотирьом гравцям команди - Валерію Куценку, Олександру Іващенку, Івану Леню і Євгену Лозинському, - неотон (тільки такий спосіб застосування препарату вважається прийомом допінгу), коштувала футболістам чотирьох місяців дискваліфікації, а самому медикові - одного року відлучення від футболу. Крім того, на "Оболонь" накладено штраф у розмірі 150 тисяч доларів, а в поєдинку з "Металургом" їй зарахована технічна поразка з рахунком 0:3. Кияни, швидше за все, подадуть апеляцію.

Спорт-Экспресс