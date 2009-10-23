Рейтинг УЄФА: Україна наздоганяє Росію
08:39, 23 жовтня 2009Спорт
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Англійці - в лідерах
Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 23 жовтня
1. Англія - 7.214 - за сезон 2009/2010; 71.142 - за п`ять останніх сезонів
2. Іспанія - 6.928; 68.757
3. Італія - 6.714; 55.624
4. Німеччина - 6.250; 52.374
5. Франція - 6.666; 45.406
6. Росія - 2.833; 40.458
7. УКРАЇНА - 4.800; 38.550
8. Румунія - 4.583; 37.991
9. Голландія - 5.750 32.880
10. Португалія - 4.166; 32.462
11. Туреччина - 4.800; 31.650
12. Швейцарія - 5.000; 27.625
13. Греція - 4.500; 26.499
14. Данія - 3.400; 26.350
15. Шотландія - 1.833; 24.958
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