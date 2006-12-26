Форвард ”Челсі” назвав себе кращим гравцем прем`єр-ліги

Івуарійський нападаючий лондонського "Челсі" Дідьє Дрогба назвав себе кращим футболістом англійської прем`єр-ліги нинішнього сезону, повідомляє Setanta Sports.

За словами форварда, який забив уже 17 голів у різних турнірах з початку сезону, він буде здивований, якщо у результаті не отримає звання "Гравець року". "Це не марнославство, а дійсність", - упевнений лідер збірної Кот-д`Івуара.

"На сьогоднішній день я - кращий гравець ліги. Я демонструю кращий футбол у своїй кар`єрі", - відзначив Дрогба.

Нагадаємо, що саме з Дрогба часто порівнюють українського нападаючого "Челсі" Андрія Шевченка, який ніяк не може віднайти свою кращу форму. У нинішньому сезоні українець всього шість разів вразив ворота суперників.

Лента.ру