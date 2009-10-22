Шахтар - Тулуза: на кого ставлять букмекери
09:12, 22 жовтня 2009Спорт
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Початок матчу о 20:00
Донецький "Шахтар" є фаворитом у матчі 3-го туру групового раунду Ліги Європи проти "Тулузи" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".
На перемогу української команди ставки приймаються як 1,33 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога французів оцінюється коефіцієнтом 7,50. Нічийний результат - 4,20 до 1.
Нагадаємо, сьогодні донецький "Шахтар" і французька "Тулуза" зіграють матч третього кола групового раунду Ліги Європи сезону 2009/2010. Початок матчу о 20:00, пряма трансляція на "Першому національному".
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