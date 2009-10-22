Узєлков нокаутував Адамека

Український напівтяж В`ячеслав Узєлков відстояв пояс Інтерконтинентального чемпіона з версії WBA і зберіг за собою статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за цією версією, нокаутувавши Томаса Адамека з Чехії в п`ятому раунді.

Про це повідомляє "Чемпіон".

Українець захопив ініціативу зі стартових секунд бою і вже у першому раунді відправив суперника у нокдаун. Незважаючи на це і те, що суперник українця працював другим номером, Адамек практично на рівних протистояв Узєлкову протягом наступних двох раундів.

У третьому раунді на канвас рингу впав уже наш співвітчизник, але лише тому, що перечепився і не втримав рівновагу. Втім Узєлков відмінно допрацював трихвилинку, безапеляційно вигравши її кінцівку.

У четвертому раунді обидва боксера трохи знизили темп, а вже наступний відрізок бою визначив переможця. Після ще одного пропущеного лівого бокового Адамек опинився у нокдауні, а після добивання Узєлкова італійський рефері бою Джузеппе Квартароне зупинив поєдинок.