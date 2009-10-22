Результати матчів Ліги чемпіонів

Наступний тур - 3-4 листопада

21 жовтня закінчилися матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Група A Бордо – Баварія 2:1 (Сіані 29, Планюс 41 - Сіані 5 автогол) Ювентус – Маккабі 1:0 (К’єлліні 48) Після трьох турів: Бордо - 7 очок, Ювентус 5, Баварія 4, Маккабі 0 Група B Вольфсбург – Бешикташ 0:0 ЦСКА – МЮ 0:1 (Валенсіа 86) Після трьох турів: МЮ - 9 очок, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1 Група C Реал – Мілан 2:3 (Рауль 19, Дренте 76 - Пірло 62, Пато 66, 88) Цюріх – Марсель 0:1 (Хайнце 69) Після трьох турів: Реал - 6 очок, Мілан 6, Цюріх 3, Марсель 3 Група D Порту – АПОЕЛ 2:1 (Халк 33, 48 пен. - Перейра 22 автогол) Челсі – Атлетіко 4:0 (Калу 41, 52, Лемпард 69, Переа 90 автогол) Після трьох турів: Челсі - 9 очок, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1 Нагадаємо, що 20 жовтня зіграли: Група E Дебрецен – Фіорентина 3:4 (Цвіткович 2, Рудольф 28, Кулібалі 88 - Муту 6, 20, Джилардіно 10, Сантана 37) Ліверпуль – Ліон 1:2 (Бенаюн 41 - Гоналонс 72, Дельгадо 90) Після трьох турів: Ліон - 9 очок, Фіорентина 6, Ліверпуль - 3, Дебрецен 0 Група F Барселона – Рубін 1:2 (Ібрагимович 48 - Рязанцев 2, Караденіз 73) Інтер – Динамо 2:2 (Станкович 35, Самуель 47 - Михалик 5, Лусіо 40 автогол) Після трьох турів: Барселона, Динамо і Рубін - по 4 очки, Інтер 3 Група G Штутгарт – Севілья 1:3 (Елсон 74 - Скіллачі 23, 72, Хесус Навас) Глазго Рейнджерс – Уніря 1:4 (Рікардо 2 автогол - Біласко 32, Лафферті 49 автогол, Маккалок 59 автогол, Маккалок 65 автогол) Після трьох турів: Севілья - 9 очок, Уніря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1 Група H Олімпіакос – Стандард 2:1 (Мітроглу 43, Столтідіс 90 - Камарго 37) АЗ Алкмаар – Арсенал 1:1 (Мендес 90 - Фабрегас 36) Після трьох турів: Арсенал - 7 очок, Олімпіакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1 У матчах четвертого туру зустрічаються ті самі суперники, але помінявшись полями. Ігри відбудуться 3 листопада (групи A-D) Група A. Баварія - Бордо, Маккабі - Ювентус Група B. Бешикташ - Вольфсбург, МЮ - ЦСКА Група C. Мілан - Реал, Марсель - Цюріх Група D. АПОЕЛ - Порту, Атлетіко - Челсі ... та 4 листопада (групи E-H) Група E. Фіорентина - Дебрецен, Ліон - Ліверпуль Група F. Рубін - Барселона, Динамо - Інтер Група G. Севілья - Штутгарт, Уніря - Глазго Рейнджерс Група H. Стандард - Олімпіакос, Арсенал - АЗ Алкмаар

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