Результати матчів Ліги чемпіонів (групи A-D)

Мілан вириває важку перемогу у Реала

Закінчилися матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах A-D Група A Бордо – Баварія 2:1 Ювентус – Маккабі 1:0 Після трьох турів: Бордо - 7 очок, Ювентус 5, Баварія 4, Маккабі 0 Група B Вольфсбург – Бешикташ 0:0 ЦСКА – МЮ 0:1 Після трьох турів: МЮ - 9 очок, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1 Група C Реал – Мілан 2:3 Цюріх – Марсель 0:1 Після трьох турів: Реал - 6 очок, Мілан 6, Цюріх 3, Марсель 3 Група D Порту – АПОЕЛ 2:1 Челсі – Атлетіко 4:0 Після трьох турів: Челсі - 9 очок, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1

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