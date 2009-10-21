Результати матчів Ліги чемпіонів (групи A-D)
23:39, 21 жовтня 2009Спорт
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Мілан вириває важку перемогу у Реала
Закінчилися матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах A-D
Група A
Бордо – Баварія 2:1
Ювентус – Маккабі 1:0
Після трьох турів: Бордо - 7 очок, Ювентус 5, Баварія 4, Маккабі 0
Група B Вольфсбург – Бешикташ 0:0
ЦСКА – МЮ 0:1
Після трьох турів: МЮ - 9 очок, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1
Група C Реал – Мілан 2:3
Цюріх – Марсель 0:1
Після трьох турів: Реал - 6 очок, Мілан 6, Цюріх 3, Марсель 3
Група D Порту – АПОЕЛ 2:1
Челсі – Атлетіко 4:0
Після трьох турів: Челсі - 9 очок, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1
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