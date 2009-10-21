Результати матчів Ліги чемпіонів (групи A-D)

23:39, 21 жовтня 2009
Спорт
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Мілан вириває важку перемогу у Реала

Закінчилися матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах A-D

Група A

Бордо – Баварія 2:1

Ювентус – Маккабі 1:0

Після трьох турів: Бордо - 7 очок, Ювентус 5, Баварія 4, Маккабі 0

Група B

Вольфсбург – Бешикташ 0:0

ЦСКА – МЮ 0:1

Після трьох турів: МЮ - 9 очок, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1

Група C

Реал – Мілан 2:3

Цюріх – Марсель 0:1

Після трьох турів: Реал - 6 очок, Мілан 6, Цюріх 3, Марсель 3

Група D

Порту – АПОЕЛ 2:1

Челсі – Атлетіко 4:0

Після трьох турів: Челсі - 9 очок, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1

 

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