«Рубін» шокував «Ноу Камп»

Учора відбулися матчі третього раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Захоплююча дуель на "Сан-Сіро" не виявила сильнішого в поєдинку "Інтера" та київського "Динамо". Двічі ведучи в рахунку, чемпіон України не зумів втримати перемогу: нічию італійському грандові приніс удар Вальтера Самуеля.

Головна сенсація ігрового дня сталася в Барселоні, де каталонці несподівано поступилися чемпіонові Росії "Рубіну" - 1:2, відзначає офіційний сайт УЄФА. Гості вміло стримували натиск суперника, а самі відповіли точними ударами Олександра Рязанцева і Гекденіза Караденіза.

Це стало першою поразкою "Барселони" за останні 10 ігор.

Після матчу тренер казанського клубу Курбан Бердиєв заявив, що його команда здобула перемогу за рахунок концентрації та упевненої гри в обороні. Цікаво, що за весь матч "Рубін" мав лише три гольові моменти, два з яких підопічні Бердиєва реалізували, відзначає ВВС.

Півзахисник іспанської "Барселони" Хаві після матчу дав інтерв`ю каталонським ЗМІ. За словами хавбека, перемога казанців була незаслуженою і нечесною. "Рубін" майже весь час оборонявся і не показував атакуючий футбол, вважає іспанець.

Історична перемога казанського "Рубіна" над чинним володарем Кубка Ліги чемпіонів на стадіоні "Ноу Камп" викликала небувалі гуляння в столиці Татарії, передає РБК. Останній раз таке в Казані спостерігалося минулої осені, коли місцевий клуб виграв чемпіонат Росії.

Величезна кількість фанатів "Рубіна" вийшла на вулиці. Гуляння тривали до самого ранку

Після трьох ігор "Барселона", "Динамо" та "Рубін" набрали по 4 очки, у "Інтера" – 3 очки, тож уся боротьба за вихід з групи - попереду.