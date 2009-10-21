Газзаєву прикро, що зіграли внічию

Як повідомляв УНІАН, учора в матчі групового етапу Ліги чемпіонів київське «Динамо» зіграло внічию 2:2 з міланським «Інтером». На післяматчевій прес-конференції тренер киян Валерій Газзаєв так прокоментував результат зустрічі:

"Звичайно, я задоволений грою команди, але якоюсь мірою мені здається, що удача мала бути на нашому боці. На жаль, її не було. Все практично починається спочатку. Дуже шкодую, що ми зіграли внічию. «Динамо» грало з дуже хорошою командою, в якій зібрані висококласні гравці, і якими керує прекрасний тренер. Проте, думаю, сьогодні ми повинні більше переживати через нічию. Попереду ще три гри, і в нашій групі, враховуючи перемогу «Рубіна» в Барселоні, ще абсолютно нічого не зрозуміло".

"Справа в тому, що «Інтер» і «Барселона», як би ми з вами не приндилися, клуби з багатими традиціями і дійсно вони спочатку вважалися фаворитами. Але й «Динамо», і «Рубін» намагаються зарекомендувати себе. Спочатку наша група вважалася найсильнішою, що і підтверджують нинішні результати, тут зібрані виключно чемпіони своїх країн. Я вважаю, що і сьогодні «Інтер» з «Барселоною» залишаються великими грандами. У нас же молода команда, яка тільки робить свої перші кроки, багато гравців лише освоюють для себе великий футбол, і я вважаю, що у нас є перспектива", - цитує Газзаєва офіційний сайт ФК «Динамо Київ» .