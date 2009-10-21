ФІФА заснувала премію за найкрасивіший гол

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) у вівторок оголосила про заснування премії за найкрасивіший гол, передає агентство Associated Press. Нагорода носитиме ім`я знаменитого угорського футболіста Ференца Пушкаша (Ferenc Puskas).

Як пояснив президент ФІФА Зепп Блаттер, перший лауреат стане відомий на традиційній церемонії нагородження кращого футболіста року "Золотим м`ячем", яка пройде 21 грудня 2009 року в Швейцарії.

"Важливо зберігати пам`ять про великих гравців футболу, які залишили слід в історії", - пояснив Блаттер під час візиту до Футбольної академії імені Пушкаша в місті Фельчут за 40 кілометрів від Будапешта.

За звання автора найкрасивішого гола зможуть змагатися як футболісти, так і футболістки, які забили м`ячі з червня 2008-го до липня 2009 року. Як пояснили в оргкомітеті, найкрасивіший гол не може бути результатом вдалого збігу обставин або помилки суперника. Крім того, прийматиметься до уваги рівень матчів, повідомляє Лента.ру.

Ференц Пушкаш зробив кар`єру в угорському "Гонведі", за який в 1943-1956 рр. зіграв 432 матчі і забив 447 голів. У складі національної збірної він зіграв 85 матчів, забив 84 голи, став переможцем Олімпіади-1952 і срібним призером ЧС-1954.

Після угорських подій 1956 року емігрував до Іспанії, де у складі мадридського "Реала" тричі завойовував Кубок європейських чемпіонів, а у фіналі розігришу 1959/60 забив чотири голи у ворота "Айнтрахта" (7:3). У 1962 році Пушкаш одержав іспанське громадянство і зіграв за збірну Іспанії на ЧС-1962. Всього за "Реал" угорець провів 370 матчів і забив 329 голів.

Оголошений ФІФА кращим бомбардиром XX століття.

Після закінчення кар`єри футболіста в 1967 році Пушкаш зайнявся тренерською роботою і в сезоні 1970/71 вивів грецький "Панатінаїкос" у фінал Кубка європейських чемпіонів, а в 1991 р. з клубом "Саус Мельбурн Еллас" став чемпіоном Австралії. У 1993 році повернувся до Угорщини, деякий час був головним тренером національної команди. У 2002 році будапештський «Непштадіон» був за життя перейменований в його честь.

Він помер в листопаді 2006 року у віці 79 років. Похований з національними почестями в базиліці святого Стефана в Будапешті.