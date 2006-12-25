Померла легендарна радянська гімнастка Олена Мухіна (фото)

На 46 році життя померла знаменита радянська гімнастка Олена Мухіна. Легенда цього виду спорту і його трагедія, Муха, як звали її подруги, була абсолютною чемпіонкою світу, їй єдиною вдалося свого часу випередити непереможну румунку Надю Команечі. Незадовго до Олімпіади в Москві Олена на тренуванні впала і зламала шийний хребець. 26 років вона провела в інвалідному кріслі.

За рік до цього Міжнародна федерація спортивної гімнастики дала винайденому їй складному елементові офіційну назву «Петля Мухіної».

Утро.ру