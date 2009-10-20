Блохін: нам пощастило з жеребкуванням

Вчора в Цюріху, з легкої руки гравця збірної ПАР Стівена Пієнаара, Україна отримала суперника на матчі плей-офф до чемпіонату світу-2010. Ним стала та збірна, яку найбільше хотіли вболівальники – команда Греції.

Правда, наставник нашої збірної – Олексій Михайличенко, який особисто був присутній на жеребкуванні, не поспішає радіти. «Плей-офф – це кульмінація відбору, і дійти до цієї стадії могли тільки сильні команди, – вважає тренер. – Для нас не було великої різниці, хто саме стане суперником – Греція чи інша команда».

А ось екс-тренер нашої збірної Олег Блохін, з яким Україна добилася поки що найгучніших успіхів, практично був упевнений в тому, що нам випаде збірна Греції. Під керівництвом Блохіна Україна двічі грала з Грецією (1:1 у Києві і 1:0 в Афінах).

– Так, ми перемагали команду Греції, але з того часу багато води спливло, – каже Олег Володимирович. – Від того складу у греків, напевно, не залишилося й половини команди. Легкими ці ігри для нашої команди не будуть. Хоча у греків зараз відбувається зміна поколінь, а це не безболісний процес.

– Це найвдаліший варіант для нас?

– Звичайно, на тлі решти можливих суперників греки виглядають слабшими, але “наперед вигравати” у них не варто. Хоча, ще до жеребкування я був упевнений, що нам попадеться збірна Греції.

- Чи можна говорити про наш фарт?

– Не люблю це слово. Але без фарту у футболі, як і в житті, нікуди. Якщо згадувати той відбірковий цикл, коли ми грали з греками, то в київському матчі пощастило їм, на виїзді – нам. В Афінах ми стримали атаки греків, дочекалися свого моменту, і Андрій Гусін в кінці матчу приніс нам перемогу. На сьогоднішній день нам пощастило з жеребкуванням. Було б непогано, щоб нам ще пощастило і в матчах плей-офф.

До речі, перший матч 14 листопада наша збірна зіграє на виїзді. Поєдинок у відповідь – 18 листопада.

Місто, в якому наша збірна проведе домашній матч проти греків, ще не визначене. І якщо спочатку серед претендентів на проведення поєдинку розглядалися Львів, Донецьк і Харків, то зараз вибір звузився до двох останніх міст. Про це заявив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. «Враховуючи місткість стадіонів, їх сучасність, а також інші чинники, ми гратимемо з греками або в Донецьку, або в Харкові», – цитує Суркіса офіційний сайт ФФУ.

А ось майбутні суперники нашої збірної не дуже задоволені жеребкуванням. «Україна – важкий суперник, але все залежить від нас, – заявив наставник збірної Греції Отто Рехагель. – Вважаю, що наші шанси на квиток до ПАР 50 на 50». А капітан греків – Ангелос Харістеас узагалі був незадоволений результатами жеребкування. «Україна – найскладніший суперник з тих, які могли нам випасти, – каже Харістеас. – У цих двох матчах кожній команді буде важко, це дуже важливі ігри і на кону дуже великий приз. Україна, так само, як і Боснія з Герцеговиною, - найгірше, що могло бути. Але Греція дуже давно не була на мундіалі, тому ми дуже хочемо і, впевнений, зможемо пройти Україну».

Збірна України чотири рази зустрічалася з командою Греції в офіційних матчах. Двічі вигравали наші хлопці, один поєдинок завершився внічию і ще в одному матчі перемогу святкували греки.

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