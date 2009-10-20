Фани «Дніпра» відзначилися: 223 вирваних на стадіоні сидіння

Матч «Дніпро» - «Металург» не тільки став черговим розчаруванням для запорізьких уболівальників (металурги програли 1:3), але дав привід бідкатися й адміністрації дніпропетровського клубу. Причина – 223 вирваних на стадіоні сидіння. Збитки відшкодовуватиме керівництво «Дніпра».

- Це обійдеться в 16,6 тисяч гривень, - стверджує замдиректора стадіону «Славутич-Арена» Максим Лупашко. – Дніпропетровські вболівальники завжди відрізнялися своєю буйністю. Минулого року, наприклад, на нашому стадіоні вони вирвали близько ста сидінь. Але цього разу перевершили самі себе. Крісла почали летіти вже в першому таймі.

До речі, відзначилися й запорізькі вболівальники. Черговий програш рідної команди (сім з десяти матчів цього сезону «Металург» «продув») викликав шквал обурення. Після матчу вже за межами стадіону він окошився на керівництві клубу – від нього вимагали відставки. У натовпі підпалили фаєр, також полетіло кілька пляшок. На цьому акція протесту закінчилася, пише КП в Україні.