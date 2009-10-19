Визначився суперник збірної України у плей-офф ЧС-2010

Суперником збірної України з футболу за вихід у фінальний раунд Чемпіонату світу 2010 року буде Греція.

Жеребкування пар плей-офф відбулося сьогодні в штаб-квартирі ФІФА в Цюріху (Швейцарія)

Результати жеребкування по Європі:

Ірландія - Франція

Португалія - Боснія та Герцеговина

Греція - Україна

Росія - Словенія

Стикові матчі пройдуть 14 і 18 листопада. Перший матч українці гратимуть на виїзді.