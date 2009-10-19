Визначився суперник збірної України у плей-офф ЧС-2010
15:13, 19 жовтня 2009Спорт
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Стикові матчі пройдуть 14 і 18 листопада
Суперником збірної України з футболу за вихід у фінальний раунд Чемпіонату світу 2010 року буде Греція.
Жеребкування пар плей-офф відбулося сьогодні в штаб-квартирі ФІФА в Цюріху (Швейцарія)
Результати жеребкування по Європі:
Ірландія - Франція
Португалія - Боснія та Герцеговина
Греція - Україна
Росія - Словенія
Стикові матчі пройдуть 14 і 18 листопада. Перший матч українці гратимуть на виїзді.
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