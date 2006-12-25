Ахметову подарували футбольне поле на Марсі

Президенту Футбольного клубу "Шахтар", народному депутату Ринату АХМЕТОВУ подарували земельну ділянку на Марсі розміром з футбольне поле.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, сертифікат на право володіння марсіанською ділянкою Р.АХМЕТОВУ було вручено 22 грудня на корпоративній вечірці на честь його 10-річного перебування на посаді президента "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада директор Міжнародного космічного центру НАНУ Юрій ШЕМЧЕНКО попереджував про нелегітимність продажу та купівлі ділянок на Місяці, Марсі та інших небесних об’єктах.

«Цей продаж абсолютно нелегітимний і не тягне за собою жодних юридичних наслідків», - сказав він.

За словами Ю.ШЕМЧЕНКА, сьогодні продажем земельних ділянок на Місяці або Марсі займаються приватні особи. Він наголосив, що ця транзакція не санкціонована жодними документами міжнародного права. Водночас він зазначив, що люди можуть назвати певним ім’ям нову зірку, і це буде зареєстровано на міжнародному рівні.

Як відомо, на Місяці та Марсі продано понад 2 млн. ділянок. Серед власників – Рональд Рейган і Джиммі КАРТЕР, Джон ТРАВОЛТА, Том КРУЗ, Ніколь КІДМАН, Клінт ІСТВУД, Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, РОНАЛЬДО, Денніс ХОППЕР, Олег БАСІЛАШВІЛІ, Олександр РОЗЕНБАУМ, Юрій ШЕВЧУК, Ілля ЛАГУТЕНКО.

Продажем ділянок з 1980 року займається «Місячне посольство». За цей час продано лише 7% поверхні Місяця. Вартість одного акра (40 соток) на Місяці становить близько 150 доларів. Покупець отримує сертифікат про право на власність і фотографії ділянки, зробленої американським супутником.