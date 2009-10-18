Результати 9-го туру англійської Прем'єр-ліги
00:09, 18 жовтня 2009Спорт
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Челсі втрачає лідерство
В Англії у розпалі 9-тий тур національного чемпіонату з футболу. Лондонський Челсі програє на виїзді Астон Віллі і втрачає лідерство в Прем`єр-лізі.
Астон Вілла - Челсі 2:1 (Данн 33, Коллінс 52 – Дрогба 15)
Манчестер Юнайтед - Болтон 2:1 (Найт 4 авт., Валенсія 33 – Тейлор 75)
Сандерленд - Ліверпуль 1:0 (Бент 5)
Сток Сіті - Вест Хем 2:1 (Бітті 10 пен., 69 – Апсон 34)
Портсмут - Тоттенхем 1:2 (Боатенг 59 – Кінг 29, Дефо 45)
Арсенал - Бірмінгем 3:1 (ван Персі 15, Діабі 17, Аршавін 84 – Бойєр 28)
Евертон - Вулверхемптон 1:1 (Білялетдінов 88 – Дойл 75)
Попереду - ще три матчі: сьогодні грають Блекберн - Бернлі, Віган - Манчестер Сіті. Завершиться тур у понеділок матчем Фулхем - Халл Сіті.
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