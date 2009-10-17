Динамо не без зусиль обігрує Оболонь

Завершився останній на сьогодні матч 10-го туру Чемпіонату України з футболу. Київські динамівці, для яких ця гра була останньою репетицією перед матчем ЛЧ з Інтером, не без зусиль обіграли столичних "пивоварів". Для того, щоб "прокинутися" для активних дій, біло-синім знадобився пропущений гол.

Україна. Прем`єр-ліга. 10 тур

Динамо Київ - Оболонь 2:1 (Мілевський 73, Шевченко 79 - Яворський 72)

Результати інших матчів:

Чорноморець - Закарпаття 2 : 0 (Ребьонок 25, Мельник 28)

Кривбас - Зоря 4 : 0 (Максимов 13, 40; Бартуловіч 68, 77)

Ворскла - Металург Д 1 : 2 (Маркоскі 12 - Сержіо 80, Мхітарян 92)

Металург З - Дніпро 1 : 3 (Польовий 49 – Ротань 5, Селезньов 26, Гоменюк 28)

Завтра відбудуться ще три поєдинки: Шахтар - Карпати, Іллічівець - Металіст, Таврія - Арсенал.