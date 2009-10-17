Газзаєв оштрафував Алієва на 30 тисяч доларів

Обурення Олександра Алієва своїм непотраплянням в основу "Динамо" одержало реакцію у відповідь від керівництва клубу. Як повідомлялося, півзахисник публічно висловив образу через те, що йому не знайшлося місця у складі команди, яка полетіла на матч до Барселони, а також додав, що якщо він і далі не гратиме в "Динамо", то погодиться розмовляти з представниками "Локомотива" про перехід у цей московський клуб. Як стало відомо газеті "Сегодня", днями на загальних зборах команди Алієву оголосили про те, що за некоректні вислови на адресу партнерів і тренерів, які завдали шкоди репутації та іміджу клубу, він оштрафований на суму $30 тисяч.