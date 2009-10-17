Названо чемпіона світу з футболу (U-20)

01:06, 17 жовтня 2009
Спорт
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Гана і Бразилія вирішили питання 11-метровими

Збірна Гани з футболу стала чемпіоном світу у віковій категорії до 20 років.

У фіналі чемпіонату, що проходив в Єгипті, ганці в серії пенальті з рахунком 4:3 переграли збірну Бразилії. В основний і додатковий час забитих голів глядачі не побачили, а в серії післяматчевих пенальті були биті фаворити турніру, пише Football.ua.

Африканці грали в меншості близько години, оскільки на 37-й хвилині був видалений захисник Даніель Аддо. Героєм зустрічі слід визнати воротаря Даніеля Агуея, який зробив немало "сейвів" з гри і парирував два бразильські пенальті в післяматчевій серії.

Раніше молодіжна збірна Гани двічі доходила до фіналу, 1993 року в Сіднеї африканці поступилися золотом саме бразильцям, чотириразовим чемпіонам світу в цій віковій категорії, нагадує РІА "Новости".

Чемпіонати світу для футболістів не старших 20 років проводяться з 1977 року, тоді переможцем турніру стала збірна СРСР. Шість разів золото першості, яку ФІФА організовує раз на два роки, діставалося аргентинцям.

 

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