Міжбанківський долар продовжує падати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням падіння котирувань – 8,1025/8,1240 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2760/0,2773 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 12,0720/12,1060 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4906/1,4908 дол./євро (четвер - 1,4935/1,4937 долл./євро).

У четвер, 15 жовтня, Національний банк України на ринок не виходив.