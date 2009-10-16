У Харкові посилять спостереження за вболівальниками

На харківському стадіоні «Металіст» планується обладнання спеціального диспетчерського пункту для контролю поточної обстановки на стадіоні й ухвалення оперативних рішень щодо проведення матчів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні на нараді, що проходила під головуванням заступника голови ОДА Сергія СТОРОЖЕНКА на стадіоні «Металіст», домовилися начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ і начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області Анатолій СЛІПЧЕНКО, а також керівники низки інших відомств.

«Попадаючи на наш красень-стадіон, харків’яни і гості Харкова повинні відчувати святкову атмосферу. Люди хочуть отримувати задоволення не лише від футболу, але й від навколишнього оточення, що значною мірою залежить від чіткої роботи правоохоронців. На сьогоднішній нараді були ухвалені рішення, які дозволять нам досягти найвищих стандартів у забезпеченні безпеки і комфорту всіх відвідувачів стадіону «Металіст», - зауважив С.СТОРОЖЕНКО.