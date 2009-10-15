Михайличенко заспокоює: команди у плей-офф не сильніші за Англію

Головний тренер національної збірної України Олексій Михайличенко вважає, що в стикових матчах плей-офф до ЧС-2010 на синьо-жовтих чекають суперники не сильніші за збірну Англії, яку їм уже доводилося перемагати.

"Закінчився відбрковий цикл, і незважаючи на те, що в нас і справді була дуже непроста група, ми все-таки змогли гідно виступити і тепер продовжимо боротьбу за вихід у фінальну частину чемпіонату світу.

Це дуже важливо. Хочу усіх поздоровити - і команду, і уболівальників з цим результатом. Здавалася б, на одну проблему стало менше, але нас уже чекає інша. Будемо готуватися до плей-офф, а останні ігри, що ми провели, думаю, додадуть впевненості у своїх силах і молодим хлопцям, і досвідченим футболістам.

Команди, що чекають нас у плей-офф, навряд чи будуть сильніше, ніж збірна Англії. А ми на власному досвіді переконалися, що з такими командами грати можна і потрібно. І їх потрібно перемагати. Тому будемо чекати результатів жеребкування. Дуже добре, що знову усе буде залежати від нас. Це дуже важливо. Свою долю ми будемо вирішувати своїми руками, а точніше ногами. А найголовніше - головою", - сказав тренер.

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