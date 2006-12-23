Скільки коштує найстаріша в світі хокейна ключка

Найстаріша хокейна ключка в світі продана на аукціоні за 1,9 мільйона доларів, передає агентство AFP. Новим власником раритету став житель Канади, який волів залишитися невідомим. Він ще не вирішив, що робити з цією ключкою, тому рарітетний експонат тимчасово знаходитиметься в музеї хокейного Залу слави.

Представник аукціонного дому Auction Wire Девід Ромео, який займався продажем ключки, повідомив, що цей експонат є одним з найцінніших в історії хокею з шайбою. За його словами, новий власник радий, що старовинна ключка залишиться в Канаді.

Нагадаємо, що колишнім власником ключки був 45-річний житель Онтаріо Гордон Шарп, якому цей раритет дістався в дитинстві від батька. Шарп тривалий час зберігав її в музеї хокейного Залу слави, але потім вирішив продати, заявивши, що він не в змозі більше платити великі страхові внески.

Експерти вважали, що мінімальна сума, за яку може бути продана ключка, - 4,25 мільйона доларів.

Лента.ру