Матч Азербайджан – Росія переріс у масові бійки фанів

Під час матчу відбірного турніру чемпіонату світу-2010 між командами Росії і Азербайджану (1:1) заворушення мали місце не тільки у секторах для фанатів, розташованих за воротами, але і на центральній трибуні, де знаходився президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, повідомляє Газета.Ru.

Унаслідок сутичок частині російських уболівальників була потрібна медична допомога, яку надавали в машині «швидкої допомоги, що знаходилася на стадіоні».

Після закінчення матчу заворушення спалахнули з новою силою. Один із автобусів з російськими уболівальниками був блокований місцевими жителями. У той же час по всьому Баку відбувалися сутички між фанатами.