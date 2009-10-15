Матч Азербайджан – Росія переріс у масові бійки фанів
09:28, 15 жовтня 2009Спорт
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Заворушення були й на центральній трибуні
Під час матчу відбірного турніру чемпіонату світу-2010 між командами Росії і Азербайджану (1:1) заворушення мали місце не тільки у секторах для фанатів, розташованих за воротами, але і на центральній трибуні, де знаходився президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, повідомляє Газета.Ru.
Унаслідок сутичок частині російських уболівальників була потрібна медична допомога, яку надавали в машині «швидкої допомоги, що знаходилася на стадіоні».
Після закінчення матчу заворушення спалахнули з новою силою. Один із автобусів з російськими уболівальниками був блокований місцевими жителями. У той же час по всьому Баку відбувалися сутички між фанатами.
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