Донецькі альпіністи планують занести вугілля на Південний полюс

Донецькі альпіністи, до числа яких входять і працівники вугільних підприємств, мають намір наступного 2010 року підкорити один з піків південного континенту - Антарктиди і на правах першопрохідців присвоїти йому ім`я «Пік Донбасу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної ради з посиланням на начальника Управління вугільної промисловості облдержадміністрації Анатолія ВОВЧЕНКА.

За його словами, плановане сходження на нову висоту реалізується в рамках іміджевого проекту «Вугілля Донбасу на вершинах світу».

Експедицію 2010 року до Антарктиди очолить голова Донецької обласної федерації альпінізму, майстер спорту міжнародного класу Сергій КОВАЛЬОВ. Вона запланована на грудень наступного року, і їй передуватиме серйозна і ретельна підготовка, ряд тренувальних зборів, зазначив А.ВОВЧЕНКО. При цьому він додав, що в команді будуть представлені альпіністи практично всіх міст області.

В ОДА нагадали, що шахтарі-альпіністи Донецького краю вже впродовж 3 років реалізують іміджевий проект «Вугілля Донбасу на вершинах світу». Перша частина проекту була реалізована, коли на честь 75-річчя Донецької області (в 2007 році) донецькі шахтарі-альпіністи здійснили сходження на Говерлу і поставили там прапор України і області, а також зразок вугілля з донецької шахти. Потім відбулося сходження на найвищу точку Європи - Монблан. Наступний крок на честь 75-річччя Донецької області напередодні Дня шахтаря - 75 донеччан зійшли на Ельбрус.

У 2008 році донецькими альпіністами був підкорений Еверест, де на висоті 8848 м був також поставлений прапор України і області і зразок вугілля.

Нинішнього 2009 року альпіністи здійснили першосходження на вершину в горах Тянь-Шаню (Киргизстан) заввишки 5132 м, куди раніше не ступала нога людини, і по праву першопрохідців присвоїли їй ім`я «Пік шахтарів України».