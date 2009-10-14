Ющенко привітав збірну України з футболу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Національну збірну команду України з футболу з черговою перемогою та виходом у плей-офф відбіркового етапу Чемпіонату світу 2010 року з футболу.

Як йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті, “своєю впевненою грою ви зміцнили надію мільйонів українських уболівальників на участь національної збірної у вирішальних поєдинках наступної світової першості”.

“Ми віримо у вас і ваші успіхи”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, збірна України виграла з рахунком 6:0 у збірної команди Андорри в останньому матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу.

Відтак Україна, посівши 2-ге місце у своїй відбірковій групі, вийшла до турніру плей-офф, де розіграє із визначеною жеребкуванням збірною командою путівку на Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Південноафриканській республіці у 2010 році.