Андорра - Україна: на кого ставлять букмекери

Збірна України є фаворитом відбіркового матчу ЧС-2010 проти збірної Андорри за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу української команди ставки приймаються як 1,01 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більшою є ймовірність події), а перемога Андорри оцінюється коефіцієнтом 67,00. Нічийний результат - 15,00 до 1.

Найімовірніший рахунок матчу, на думку букмекерів, 3:0 або 4:0 на користь збірної України (коефіцієнт 6 до 1).

Нагадаємо, відбірковий матч ЧС-2010 Андорра - Україна відбудеться сьогодні, 14 жовтня. Початок гри о 18:30 за київським часом, пряма трансляція на ТРК "Україна".

Ліга