Андорра - Україна: на кого ставлять букмекери
13:11, 14 жовтня 2009Спорт
4562
Нічийний результат - 15,00 до 1
Збірна України є фаворитом відбіркового матчу ЧС-2010 проти збірної Андорри за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".
На перемогу української команди ставки приймаються як 1,01 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більшою є ймовірність події), а перемога Андорри оцінюється коефіцієнтом 67,00. Нічийний результат - 15,00 до 1.
Найімовірніший рахунок матчу, на думку букмекерів, 3:0 або 4:0 на користь збірної України (коефіцієнт 6 до 1).
Нагадаємо, відбірковий матч ЧС-2010 Андорра - Україна відбудеться сьогодні, 14 жовтня. Початок гри о 18:30 за київським часом, пряма трансляція на ТРК "Україна".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter