Шовковський травмувався

Голкіпер київського «Динамо» і збірної України одержав пошкодження спини. Неприємність трапилася у вівторок, під час тренування української національної команди в Андоррі в рамках підготовки до сьогоднішнього відбіркового матчу ЧС-2010 з національною збірною цієї країни.

Під час вправ, якими керував тренер воротарів збірної України, Михайло Михайлов, Шовковський невдало приземлився на газон і схопився за спину. Після наради за участю головного тренера збірної України Олексія Міхайличенка і лікаря команди, було прийнято рішення про те, що голкіпер повинен завершити тренування. Втім, у роздягальню воротар пішов тільки після того, як зробив цикл пробіжок навколо футбольного поля.

Ступінь серйозності пошкодження Шовковського стане відомою в найближчі дні.

Динамо Киев от Шурика