Блохін «наслідив» на Алеї чемпіонів у Монако

Бразилець Роналдіньо став лауреатом міжнародної премії Golden Foot-2009, а Олег Блохін удостоївся визнання як "легенда всіх часів".

Лауреата премії Golden Foot-2009 визначали любителі футболу на інтернет-сайті www.goldenfoot.com. Всього було подано 158 470 голосів. За півзахисника "Мілана" висловилися 43 755 чоловік. На подальших місцях - іспанець Рауль (31 762 голоси), француз Тьєррі Анрі (25 537) та італієць Джанлуїджі Буффон.

Премія, яка патронується князем Монако Альбером II, вручається як діючим футболістам старше 29 років, так і ветеранам. Минулого року її лауреатом став інший бразилець - Роберто Карлос. За традицією обранці залишають відбитки своїх ніг на набережній в Монако. Рік тому на Алеї чемпіонів "наслідив" Ігор Беланов, а в 2005-му - Андрій Шевченко, який переміг як ще граючий футболіст. Нині "легендами" крім Блохіна визнано поляка Збігнева Бонека, колумбійця Рене Ігіта, німця Карла-Хайнца Румменігге і бразильця Нілтона Сантоса, який, правда, приїхати в князівство не зміг, так що його представляв один з керівників клубу "Ботафого".

Олег Блохін: "Дуже вражаюча церемонія. Дивно, наскільки довгою і вдячною може бути пам`ять футбольних уболівальників - адже стільки часу пройшло з тих пір, як я перестав виходити на поле. Виходить, що Блохін став третім, після Ігоря Беланова та Андрія Шевченка, футболістом з пострадянського простору, який "наслідив" на знаменитій Алеї чемпіонів. Трохи шкода, що не вдалося сфотографуватися з князем Монако Альбером II. За регламентом церемонії Golden Foot монарх особисто вручив нагороду тільки діючій зірці - Роналдіньо і відразу поїхав. Втім, "сімейна" фотографія всіх лауреатів премії-2009 теж вийшла на славу. Вона висітиме в моєму домі на найвиднішому місці".

Спорт-Экспресс