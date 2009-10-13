У Михайличенка назвали головну проблему збірної України
13:02, 13 жовтня 2009Спорт
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"Ми розмовляємо з хлопцями на цю тему"
|Володимир Верємеєв
"Ми про це говорили не раз, і Олексій Михайличенко називає основну проблему - це недооцінка суперника.
Погодьтеся, після перемоги над збірною Англії не зробити останній крок до матчів плей-офф, маючи при цьому в суперниках Андорру, - це буде те саме що катастрофа.
Ми розмовляємо з хлопцями на цю тему - вони розуміють важливість майбутньої зустрічі", - цитує Верємєєва "Спорт-Экспресс в Украине".
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