У Михайличенка назвали головну проблему збірної України

Володимир Верємеєв, помічник Олексія Михайличенка у збірній України, головною проблемою української команди у заключному матчі відбору до ЧС-2010 з Андоррою називає недооцінку суперника.

"Ми про це говорили не раз, і Олексій Михайличенко називає основну проблему - це недооцінка суперника.

Погодьтеся, після перемоги над збірною Англії не зробити останній крок до матчів плей-офф, маючи при цьому в суперниках Андорру, - це буде те саме що катастрофа.

Ми розмовляємо з хлопцями на цю тему - вони розуміють важливість майбутньої зустрічі", - цитує Верємєєва "Спорт-Экспресс в Украине".

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