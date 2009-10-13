Шовковський не хотів би грати зі збірною Росії

Після перемоги над збірною Англії доля другого місця в групі повністю знаходиться в руках збірної України. Для того, щоб зіграти в матчах плей-офф за вихід до фінальної частини ЧС-2010, підопічним Олексія Михайличенка потрібно за будь-яку ціну обіграти аутсайдера групи, збірну Андорри, на її полі. Поєдинок відбудеться 14-го жовтня о 18.30 (час київський).

Підготовку до матчу наша національна команда почала вже в неділю, а у понеділок Олексій Михайличенко розповів про неї журналістам:

- Дуже важливо, що ми обіграли англійців і добилися того, чого прагнули, – в першу чергу відзначив тренер. – Тепер в останній грі все залежатиме від нас самих. Але ми добиваємося від хлопців того, щоб вони, по-перше, зрозуміли всю важливість майбутньої гри з Андоррою, а по-друге, не забували про те, що матч починається з рахунку 0:0, який нас, певна річ, не влаштовує.

В останній грі було витрачено дуже багато як моральних, так і фізичних сил, тому потрібно постаратися щонайшвидше відійти і відновитися. І якщо з фізикою справитися легше, то з психологією значно важче. Необхідно, щоб ми поставилися до майбутньої гри як до найважливішої в нашій групі, яка все розставить по своїх місцях.

Про майбутній матч журналісти розпитали також воротаря збірної Олександра Шовковського.

- Матч з Англією відібрав дуже багато емоцій. Чи вистачить сили і мотивації на гру з Андоррою?

- Хоч як абсурдно це звучатиме, але майбутня гра для нас найважливіша в групі.

- На стадіоні в Андоррі поле на 7 метрів менше, ніж стандартне. У чому полягає складність короткого поля?

- Це залежатиме від тактики на гру, яку вибере тренер. В першу чергу, в налаштуванні і підготовці. Вже всі видання написали про те, що якщо не обігравати Андорру, не варто проходити далі. З одного боку, це так, але з іншого – грати з командою, яка удесятьох обороняється і так грає впродовж усього відбіркового циклу, та ще й на нестандартному полі надзвичайно складно. Але ніхто не збирається на це скаржитися, всі чудово розуміють, що немає ніякого сенсу обігравати Англію, щоб потім не виграти у Андорри. При всій повазі до хлопців, які там грають, збірна України зобов`язана обігравати цю команду і заробляти три очки.

- Наскільки довгий переліт впливає на гру?

- Це залежить від того, як до дороги ставитися. Так, три з половиною години польоту до Барселони, потім ще години три з половиною автобусом до Андорри. Але я вважаю, це не може бути виправданням у разі невдачі.

- Можеш назвати прізвище найнебезпечнішого форварда збірної Андорри?

- Я не зможу назвати прізвища жодного футболіста.

- Україна - всього за одник крок до плей-офф. З ким би хотілося зустрітися на цьому етапі?

- Враховуючи наше положення на карті світу, я б найменше хотів грати зі збірною Росії.

ФК Динамо Київ