Посол України у ФРН про Євро-2012, технічну допомогу та щедрих донорів

Німеччина планує надати Україні технічну допомогу з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в Києві Надзвичайний і Повноважний Посол України в ФРН Наталія ЗАРУДНА.

“Активно продовжується співпраця з підготовки можливої угоди про надання технічної допомоги Україні на підготовку Євро-2012”, - сказала вона.

За словами Н.ЗАРУДНОЇ, перша група експертів для конкретного опрацювання цих пропозицій приїде в Україну ближчими днями.

Н.ЗАРУДНА зазначила, що зараз відбуваються активні контакти з обміну досвідом між Німеччиною, яка готувала чемпіонат світу з футболу 2006 року, та польськими й українськими фахівцями, зокрема, у сфері попередження надзвичайних ситуацій.

Посол повідомила, що 5-6 жовтня в Берліні відбулись такі консультації.

Відповідаючи на запитання, яку саме технічну допомогу може надати ФРН, Н.ЗАРУДНА сказала, що передусім мова йде про різні програми з підготовки фахівців для обслуговування гостей чемпіонату.

Вона нагадала, що Німеччина є одним з найбільш “щедрих донорів” України з питань технічної допомоги не тільки в економічній і соціальній сферах, але й військово-технічній. “Загальна допомога на цей рік визначена у сумі близько 55 млн. євро”, - додала Н.ЗАРУДНА.