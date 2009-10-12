Росіяни думками вже на ЧС-2010

Футбол, який продемонструвала збірна Росії в матчі з Німеччиною, не залишив у президента Російського футбольного союзу (РФС) Віталія Мутка сумнівів у тому, що команда Гуса Хіддінка проб`ється на чемпіонат світу-2010.

У суботу росіяни в "Лужниках" поступилися збірній Німеччини з рахунком 0:1, хоча створили чимало гольових моментів. Німці, граючи останні 25 хвилин зустрічі в меншості, забронювали путівку до ПАР, у підопічних Хіддінка попереду стикові матчі в листопаді.

"Якщо ми можемо на рівні грати з Німеччиною, то не має значення, хто нам попадеться (у стикових матчах), - сказав Мутко журналістам після гри. - Ми зобов`язані проходити на чемпіонат світу. Без Росії чемпіонат світу як весілля без музики".

РІА "Новости"