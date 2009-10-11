Матч Україна - Англія в інтернеті подивилися 500 тисяч осіб

Перший офіційний матч збірної Англії з футболу зі збірною України, доступний для перегляду британських уболівальників лише через інтернет, побачили 250 тисяч передплатників, а загальна аудиторія зустрічі оцінюється в 500 тисяч осіб, повідомляє Рейтер.

Суботній відбірковий поєдинок, в якому команда України домоглася перемоги з рахунком 1:0, не був показаний на жодному з британських телеканалів, проте ВВС згодом ухвалила рішення заплатити за добірку кращих моментів зустрічі, яку глядачі побачили пізно увечері в суботу.

Спочатку права на телевізійну трансляцію матчу були придбані компанією Setanta, проте після того, як вона збанкрутувала, власник прав агентство Kentaro, що купило їх у Федерації футболу України, вирішило відхилити пропозиції решти телеканалів і натомість продало їх компаніям, які займаються інтернет-трансляціями.

За перегляд матчу в інтернеті необхідно було до четверга заплатити майже 5 фунтів, потім ця цифра зросла до 10, а потім і до 12 фунтів. Представники Kentaro не підтвердили точну кількість передплатників.

Як повідомляв УНІАН, у надзвичайно напруженому матчі відбіркового туру Чемпіонату світу з футболу-2010 збірна України завоювала перемогу з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол - на рахунку гравця "Дніпра" Сергія НАЗАРЕНКА.

Матч проходив у суботу в Дніпропетровську на стадіоні «Дніпро Арена».