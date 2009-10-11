Шева: так буває, влучив у штангу

Після перемоги над збірною Англії гравці й тренери української команди виглядали, як вичавлені лимони, але все таки світилися від щастя - тепер від виходу в плей-офф їх відокремлює гра в Андоррі, відзначає офіційний сайт УЄФА.

Не приховував своєї радості й капітан "синьо-жовтих" Андрій Шевченко, який не реалізував на початку матчу 11-метровий. "У мене просто не залишилося сил, тому що гра була дуже емоційною, - зізнався нападаючий. - Ми дуже добре налаштувалися, віддали на полі все за потрібний результат. При цьому в другому таймі наші сили стали помітно вичерпуватися, все-таки ми грали з однією з кращих у світі збірних. Що стосується пенальті... Так буває, влучив у штангу. Але найголовніше, що ми виграли!"