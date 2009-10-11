Після матчу Україна - Англія затримали 6 українських уболівальників

Вчора увечері в Дніпропетровську затримано 6 українських уболівальників, які кидали палаючі фаєри під час футбольного матчу між збірними Україна та Англії на стадіоні «Дніпро Арена».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника міського управління МВС, полковник міліції Володимир СЕДЛЕЦЬКИЙ.

За його словами, до п’ятьох затриманих – двох киян та трьох жителів Дніпропетровщини - застосовано адмінарешт. Вболівальника із Севастополя оштрафовано.

Загалом В.СЕДЛЕЦЬКИЙ зазначив, що помітних порушень громадського порядку в день проведення футбольного матчу та після нього не зареєстровано.

За словами полковника, громадський порядок на стадіоні забезпечували 1,5 тис. міліціонерів. Прилеглу до спортивної арени територію патрулювали ще 500 правоохоронців.

В.СЕДЛЕЦЬКИЙ повідомив, що сьогодні у Дніпропетровську залишається до 400 фанів англійської футбольної збірної, які чекають повернення на батьківщину. Міліція продовжує працювати у посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболу 10 жовтня у матчі відбіркового туру Чемпіонату світу з футболу-2010 проти збірної Англії здобула перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол - на рахунку гравця "Дніпра" Сергія НАЗАРЕНКА.