Історична перемога збірної України в особах і епізодах (фоторепортаж)
11:00, 11 жовтня 2009
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"Давайте охолодимо голови і якнайшвидше забудемо про перемогу. Попереду - виїзна гра з Андоррою, яка у відборі ЧЄ-2008 мало не зіпсувала свято збірній Росії..."
Учорашня перемога збірної України з футболу над англійцями в рамках відбіркового турніру Чемпіонату світу 2010 року і сьогодні залишається новиною №1 українського веб-простору.
"Жовто-синю" збірну сьогодні вітали Президент і прем`єр міністр України. Не вщухають і пристрасті навколо цього поєдинку. Так представник Футбольної асоціації Англії заявив, що його країна подасть офіційну скаргу до ФІФА з приводу фаєрів, які були кинуті уболівальниками збірної України на поле "Дніпро-Арени". Тренер англійців Фабіо Капелло поскаржився на суддівство, особливо стосовно епізоду з пенальті, призначеним у ворота його збірної.
Олексій Михайличенко, в свою чергу, не приховував задоволення результатом, але закликав не поспішати з поздоровленнями: "Давайте охолодимо голови і якнайшвидше забудемо про сьогоднішню перемогу. Попереду - виїзна гра з Андоррою, яка у відборі ЧЄ-2008 мало не зіпсувала свято збірній Росії".
Українські ж фанати футболу вже подумки у плей-офф, особливо їх підігріває думка про те, що у боротьбі за путівку до Африки доля може звести "жовто-синіх" з одвічним принциповим суперником - росіянами, які у цьому відборі демонструють дуже непогані результати. Давати прогнози, звичайно зарано, наразі ж пропонуємо Вашій увазі підбірку найцікавіших епізодів суботнього історичного матчу.
Настрій українських фанів був "зубастим"...
Після стартового свистка до ніг англійцям полетіли фаєри
Такі витівки можуть дорого коштувати Україні
"Перерваний політ" Мілевського
Ех, Шева...
У Алієва здавали нерви
Герой матчу - Сергій Назаренко
Надія збірної - Ярослав Ракицький
А от Тимощук гру з Андоррою пропустить - перебрав карток
Шевченко аж з форми вискакував - так хотів реабілітуватися
Капітана англійців голіруч не візьмеш. Террі з Мілевським