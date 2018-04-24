Історична перемога збірної України в особах і епізодах (фоторепортаж)

Учорашня перемога збірної України з футболу над англійцями в рамках відбіркового турніру Чемпіонату світу 2010 року і сьогодні залишається новиною №1 українського веб-простору.

"Жовто-синю" збірну сьогодні вітали Президент і прем`єр міністр України. Не вщухають і пристрасті навколо цього поєдинку. Так представник Футбольної асоціації Англії заявив, що його країна подасть офіційну скаргу до ФІФА з приводу фаєрів, які були кинуті уболівальниками збірної України на поле "Дніпро-Арени". Тренер англійців Фабіо Капелло поскаржився на суддівство, особливо стосовно епізоду з пенальті, призначеним у ворота його збірної.

Олексій Михайличенко, в свою чергу, не приховував задоволення результатом, але закликав не поспішати з поздоровленнями: "Давайте охолодимо голови і якнайшвидше забудемо про сьогоднішню перемогу. Попереду - виїзна гра з Андоррою, яка у відборі ЧЄ-2008 мало не зіпсувала свято збірній Росії".

Українські ж фанати футболу вже подумки у плей-офф, особливо їх підігріває думка про те, що у боротьбі за путівку до Африки доля може звести "жовто-синіх" з одвічним принциповим суперником - росіянами, які у цьому відборі демонструють дуже непогані результати. Давати прогнози, звичайно зарано, наразі ж пропонуємо Вашій увазі підбірку найцікавіших епізодів суботнього історичного матчу.

Фото - УНІАН