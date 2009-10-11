Англія поскаржиться ФІФА на поведінку українських фанів
10:42, 11 жовтня 2009Спорт
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Арбітр двічі зупиняв гру
|Обслуговуючий персонал прибирає фаєри, які українські вболівальники кинули до воріт національної збірної Англії
"Ми вирішили направити скаргу у ФІФА, спостерігач якої також приділив увагу цим епізодам матчу. Він запевнив, що донесе це до відома дисциплінарного комітету, а ми направимо письмову скаргу. Ми не можемо залишити це безкарним", - цитує главу прес-служби FA Адріана Бевінгтона Sky Sports.
Нагадаємо, у матчі Україна - Англія рефері Дамір Скоміна був вимушений двічі зупиняти гру через фаєри, які кинули на поле українські вболівальники. Ніхто з гравців у цих моментах не постраждав.
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